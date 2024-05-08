Gaich: Avrupa hedefimiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız - Son Dakika
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Gaich: Avrupa hedefimiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız

Gaich: Avrupa hedefimiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız

Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Adolfo Gaich, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, Avrupa hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. Gaich, gelecek sezon için de Rizespor'da kalmayı umutlu olduğunu belirtti.

08.05.2024 12:19
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Adolfo Gaich, Avrupa hedeflerinin devamı için kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

Gaich, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan iki haftada son dakikalarda yedikleri gollerle 4 puan kaybederek Avrupa hayalinden uzaklaştıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Hedeften tamamen vazgeçmediklerini ifade eden Gaich, "Önümüzdeki 3 maçı kazanırsak Avrupa şansımızın olduğunu düşünüyorum. İlk maçımız Pendikspor. İnşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Çaykur Rizespor'a kalıcı olma hedefiyle geldiğini vurgulayan Arjantinli golcü, "Çaykur Rizespor'da ne kadar süre alabilirsem almaya çalıştım. Elimden gelen katkıyı yaptım. Takımda en çok gol atan oyunculardan olurken, süre bulduğum zamanlarda ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptığımı düşünüyorum. Gelecek sezon için devam etme noktasında kendi adıma umutlu hissediyorum." diye konuştu.

Gaich, kendisi için sezonun vasatın üzerinde geçtiğini dile getirerek, "Geldiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Burada tüm halk ve çalışanlar çok iyi davrandı. Burada devam etmeyi canıgönülden istiyorum. Bu tür durumlar sadece size kalmıyor. Buraya kiralık geldim. Kulüpler arasında görüşmeler gerçekleşecek. Bana sorulursa burada kalmayı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Pendikspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaich: Avrupa hedefimiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız - Son Dakika

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