Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Beraberlik

22.04.2026 21:32
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği'nin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Traore

Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
