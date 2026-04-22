Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği: İlk Yarı Beraberlik

Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Traore
Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.
40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
