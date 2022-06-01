SPOR U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray - Son Dakika
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SPOR U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

01.06.2022 15:35

U19 Süper Ligi'nde şampiyon GalatasarayİSTANBUL,(DHA)- U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

İSTANBUL,(DHA)- U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı, U19 Süper Ligi'nin 37'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada Ahmet Jafeli ve 67'nci dakikada Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.

SPOR U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
SPOR U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR U19 Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray - Son Dakika


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