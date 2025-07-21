Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

İlk yarım saatlik bölümü basına açık tutulan idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan hazırlık müsabakasında uzun süre alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.