Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Sağlık ekibi kontrolünde bireysel idmanlarına devam eden Mauro Icardi, hazırlanan program dahilinde takımla beraber ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasına katıldı, ardından fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL