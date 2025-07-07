Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam antrenmanı, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.