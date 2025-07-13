GALATASARAY, 2025/26 sezonu hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Milli takımlarından dönen futbolcular salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz Salı günü saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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