Galatasaray, 21 Kasım'da Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma ve dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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