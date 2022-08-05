Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Süleyman Luş'u Tuzlaspor'a kiraladı - Son Dakika

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