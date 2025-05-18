Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip için tebrik mesajı yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerini kullanıldı.