Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Ankara\'da Kutladı

10.05.2026 01:19
Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutlamak üzere Ankara'da yüzlerce taraftar toplandı.

SÜPER Lig'de 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın zaferi, Ankara'da sarı-kırmızılı taraftarların büyük coşkusuyla kutlandı.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda Galatasaray, bitişe bir hafta kala ligi Fenerbahçe'nin önünde tamamlamayı garantiledi. Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinden ardından, Ankara'da yüzlerce taraftar sokağa döküldü. Özellikle Çankaya ilçesinde bulunan Güvenpark ve çevresi, kutlamaların merkezi haline geldi. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik edildi. Araç konvoylarıyla da şehir turu atan Galatasaraylılar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımlarının26'ncı şampiyonluğunu kutladı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Diğer yandan kutlamalar nedeniyle Kızılay Meydanı'nda Atatürk, Gazi Mustafa Kemal ve Ziya Gökalp bulvarları üzerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
