Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı

TRENDYOL Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu Yalova'da da coşkuyla kutlandı.
Yalova'daki sarı-kırmızılı taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda caddeleri doldurdu. Galatasaraylı futbolseverler maç bitiminin ardından meydanlara çıkarak tezahüratlarda bulunup, meşaleler yaktı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Galatasaraylı futbolseverler renkli görüntüler oluşturdu.
