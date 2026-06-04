Galatasaray 27. Şampiyonluk İçin Hedefte

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de yeni hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu belirterek, "27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz." dedi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de elde ettiği 26. şampiyonluk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlamaya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 1905 AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına 1905 AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy ve dernek yöneticilerine teşekkür ederek başlayan Özbek, hazırlanan şampiyonluk videosunu beğendiğini belirterek, "Hazırlattığı o aslanın kupayı taşıdığı video çok güzel olmuş. Ama ben isterdim ki o aslanın üzerinde 26 kupanın yanına bir kupa daha eklensin. Hatta 27'nci şampiyonluğun kutlandığı bir düğün yapalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dünyanın farklı noktalarına yayılan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Biz çok büyük bir aileyiz. Türkiye'de ve dünyada üyelerimizin tamamı Galatasaraylı olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bugün Ankara'dayız, yarın başka bir ilimizde olacağız. Brüksel'de, Paris'te, Londra'da, Amerika'da, Kuzey Kıbrıs'ta ve Bakü'de olacağız. Büyük aile olmanın bütün özelliklerini taşıyoruz." diye konuştu.

Ankara'nın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Özbek, gün içerisinde Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini bir kez daha vurguladık. Ankara ziyaretimizi şimdi de AGS'nin düzenlediği bu şampiyonluk gecesiyle daha keyifli hale getiriyoruz." dedi.

1905 AGS'nin kulübün en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirten Özbek, "AGS son derece önemli derneklerimizden biri. Özellikle Faruk Başkan'a teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı Ankara'da çok iyi temsil ediyorlar. Kulübün bütün sorunlarıyla ilgileniyor, gereken desteği veriyorlar. Örnek bir derneğimiz. Her şampiyonlukta geldik, bir sonraki şampiyonluğun sözünü verdik ve bunların hepsi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, hayata geçirdiği projelerle de gurur duyduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Övünmemiz gereken birçok faaliyetimiz var. Özellikle finansal yapı açısından üzerinde çalıştığımız çok önemli projelerimiz bulunuyor. Bu projelerin başarıyla tamamlanması da en az sportif başarılar kadar önemli." şeklinde konuştu.

Başarıların yalnızca saha içindeki isimlere ait olmadığını vurgulayan Özbek, "Bu başarılar sadece yönetim kurulunun, teknik ekibin ya da futbolcularımızın başarısı değildir. Camianın verdiği destek, özellikle 1905 AGS ailesinin desteği bu başarıların elde edilmesinde çok önemli bir paya sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlukta emeği bulunan teknik heyet ve futbolcular için alkış isteyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bize 26'ncı şampiyonluğu getiren sevgili hocamız ve değerli futbolcularımız için sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. Şimdi 27'nci şampiyonluk için çalışmalara başladık. Özellikle transfer dönemine giriyoruz. Transfer çalışmalarımız başladı. Galatasaray için en iyisini yapmak suretiyle önümüzdeki sezon da başarılı bir futbol yılı geçireceğiz. Sadece futbolda değil, diğer branşlarımızda da her geçen yıl daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Sizlerden hep destek, tam destek bekliyorum. Sevgili Galatasaraylılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz."

Okan Buruk: "Şimdi hedef 27'nci şampiyonluk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Ankara'daki buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "İlk şampiyonluğumuz burada başladı. O yüzden buranın bizim için ayrı bir önemi var. Birçok derneğimiz bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Şampiyonluk kupasını taraftarlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Buruk, "Burası bizim için önemli ve değerli. Birçok üyemizle burada bir araya geliyoruz. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. Son dört yıldır bunu yaptık. İnşallah devam eder. Şimdi hedef 27'nci şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

1905 AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy da Dursun Özbek ve yöneticilere davete katıldıklarını için teşekkür etti.