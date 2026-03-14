Galatasaray 3-0 RAMS Başakşehir'i Geçti

GALATASARAY, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64 yaptı. RAMS Başakşehir FK ise 42 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde RAMS Başakşehir FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy üstlendi. Ev sahibi Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip RAMS Başakşehir ise; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Festy Ebosele, Olivier Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic ve Davie Selke ile sahada yer aldı.

Mücadeleye her iki takım da dengeli başladı. Galatasaray; Gabriel Sara, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Victor Osimhen ile rakip kalede pozisyonlar üretirken, RAMS Başakşehir FK ise Yusuf Sarı ile sağ kanatta etkili oldu. İlk yarım saatlik bölümde tempo yer yer artarken, net gol fırsatı olmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Galatasaray daha baskılı başladı. 56'ncı dakikada RAMS Başakşehir FK'da Festy Ebosele, sağ kanatta Roland Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, 57'nci dakikada öne geçti. Sağ kanattan Noa Lang'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu Wilfried Singo tamamladı: 1-0. Golden sonra rakip kaleye yerleşen Galatasaray, 64'üncü dakikada Victor Osimhen'in röveşata vuruşuyla gole çok yaklaştı. Üst üste ataklar üreten Galatasaray, 66'ncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Victor Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazında topu göğsüyle önüne aldıktan sonra sert vuruşunda meşin yuvarlak Ousseynou Ba'ya da çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

Galatasaray, 86'ncı dakikada farkı 3'e çıkardı. Noa Lang'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yunus Akgün, ceza sahası içine kadar topla ilerledikten sonra hemen sağındaki Renato Nhaga'yı gördü. Kale önünde Nhaga, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak, önce pozisyonu ofsayt olarak değerlendirirken, ardından VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İLBER ORTAYLI ANILDI

Galatasaray - RAMS Başakşehir FK karşılaşması öncesinde hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı unutulmadı. RAMS Park'ta yer alan LED ekranlarda İlber Ortaylı'nın fotoğrafı yansıtılırken, taziye mesajı anons edildi. Ardından sarı-kırmızılı taraftarlar alkışlayarak İlber Ortaylı'yı andı.

LUCAS TORREIRA'YA ÖZEL PANKART

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, RAMS Başakşehir FK mücadelesi öncesinde Lucas Torreira için özel pankart hazırladı. Hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin yer aldığı pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor" ifadeleri yer aldı. Tüm stat Lucas Torreira için tezahüratlarda bulunurken, Uruguaylı oyuncu da pankartın olduğu bölüme giderek sarı-kırmızılı taraftarları alkışladı.

"YAŞLILAR HAFTASI" UNUTULMADI

Galatasaray - RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında sarı-kırmızılı futbolcular seremoniye "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirlerle çıktı. Futbolcular, seremoni sırasında yaşlı misafirlerle birlikte sahaya yürürken tribünlerden alkış aldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen etkinlikle Yaşlılar Haftası'na dikkat çekildi.