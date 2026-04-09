Galatasaray 3-1 Göztepe'yi Yendi - Son Dakika
Galatasaray 3-1 Göztepe'yi Yendi

09.04.2026 00:01
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Göztepe'yi 3-1 yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını belirtti.

Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu anlatan Öztürk, "Özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir üç puan. Dört puanlık bir fark. İnşallah sene sonunda Dursun başkanımızın dediği gibi 2026'da 26. şampiyonluğu alıp dört yıl üst üste şampiyon olacağız." dedi.

Bu akşam voleybolda Kadınlar CEV Kupası'nı kazandıklarını anımsatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bugün Dursun başkanımızın Burhan Felek Spor Salonu'nda takip ettiği kadınlar voleybolda bir Avrupa Kupası aldık, CEV kupası. Müthiş heyecan verici, gurur duyuyoruz. Basketbolda yine öyle. Dörtlü Final'e bir adım kaldı. Müthiş bir galibiyet, keyifliyiz. Bugün bir Galatasaray akşamı, Galatasaray bayramı. Hepimiz çok mutluyuz. İnşallah Dursun başkanın liderliğinde 26, 27. şampiyonluğa yürüyüp, taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, mayıslar bizimdir, bayrakları hazırlasınlar."

Göztepe Kulübü yönetimi tarafından iyi bir şekilde ağırlandıklarını aktaran Öztürk, geçen hafta Trabzonspor ile oynadıkları maçla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Orada, geçen hafta da söylemiştik. Yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık haline gelirse anonsçular canı istediği gibi, basket maçı anlatır gibi konuşmaya devam ederlerse bu bir hastalık gibi tüm statlara yayılır. Önemli olan Galatasaray'a karşı yapılan değil, orada futbola karşı büyük bir ihanet işlenmiştir. İhanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez. Biz artık hakemleri konuşmuyoruz. Geçen maçta konuşmadık. Önümüze bakıyoruz. Şu an 6 maç kaldı. Biliyorsunuz 6 maç 18 puan demek. 4 puan önde olmanız bir avantaj oluşturuyor ama sizi şampiyon yapmıyor. Onun için biz her birini final olarak oynayacağız. 6 tane finalimiz var. Dursun Özbek liderliğinde Okan hocam ve ekibi inşallah tekrar bizim yüzümüzü güldürecek. Biz buna inanıyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:34:16.
