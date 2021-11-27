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Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım - Son Dakika

Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

27.11.2021 00:57
Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

A Grubu: Brondby 4. sırada

B Grubu: Sturm Graz 4. sırada

C Grubu: Legia 4. sırada

D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada

E Grubu: Galatasaray 1. sırada

F Grubu: Midtjylland 3. sırada

G Grubu: Ferencvaros 4. sırada

H Grubu: Rapid Wien 4. sırada - İSTANBUL

Olimpik Marsilya, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım - Son Dakika
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