İç transferde de çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalar atılırken resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.
Sabah'ın haberine göre taraflar yeni sözleşme için el sıkıştı. Genç futbolcu 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atarken resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.
Yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin yer almadığı ifade edilirken Yunus Akgün'ün maaşına ciddi oranda zam yapıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi - Son Dakika
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