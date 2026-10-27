Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Brown 'Kadın gibi tırmalıyorlar...' dedi - Son Dakika
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Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Brown 'Kadın gibi tırmalıyorlar...' dedi

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Galatasaray\'a 2-1 yenilen Fenerbahçe\'de Brown \'Kadın gibi tırmalıyorlar...\' dedi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de derbinin bitişinde Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasında kavga çıktı. Brown, boynundaki izi gösterip 'Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar' diyerek Guendouzi'nin saçının çekildiğini anlattı.

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında kavga yaşandı. Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi'nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Abdülkerim BardakcıTrendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeGüncelKavgaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Brown 'Kadın gibi tırmalıyorlar...' dedi - Son Dakika
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