Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladı - Son Dakika
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Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladı

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Galatasaray\'a 2-1 yenilen Fenerbahçe\'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladı
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Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Mağlubiyetin ardından Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde toplanan Fenerbahçe taraftarları, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protesto etti.

TRENDYOL Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.

Kaynak: DHA
Can Bartu TesisleriTrendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladı - Son Dakika
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