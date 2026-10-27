Galatasaray\'a 2-1 yenilen Fenerbahçe\'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladı

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar takım otobüsünü yuhaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Mağlubiyetin ardından Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde toplanan Fenerbahçe taraftarları, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protesto etti.
TRENDYOL Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.
Kaynak: DHA
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