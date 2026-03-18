Galatasaray\'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray, Liverpool'u eleyip çeyrek finale kalırsa UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak ve toplam gelirini 66 milyon euroya yükseltecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisini eleyerek çeyrek finale yükselmesi halinde büyük bir gelir elde edecek.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ 12.5 MİLYON EURO

Cimbom, Liverpool'u saf dışı bırakıp son 8 takım arasına kalmayı başarırsa UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak. Bu gelir, kulübün Avrupa kazancını önemli ölçüde artıracak.

ŞİMDİYE KADAR 53.5 MİLYON EURO KAZANDI

Galatasaray, turnuvaya katılım payı olarak 18.62 milyon euro aldı. Lig aşamasında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 milyon euro performans primi kazanan sarı-kırmızılılar, ayrıca 5.08 milyon euro sıralama geliri elde etti.

Yayın gelirlerinden 8.41 milyon euro ve UEFA katsayı payından 2.42 milyon euro kazanan temsilci, play-off turu için 1 milyon euro ve son 16 turuna yükselme ödülü olarak da 11 milyon euroyu kasasına koydu.

TOPLAM GELİR 66 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Tüm bu kalemlerle birlikte Galatasaray'ın mevcut geliri 53.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselirse toplam gelirini 66 milyon euroya çıkaracak.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serkan ipek serkan ipek:
    Son dakika anladik gs seni de satin almis ama cok abartiyorsun yavasss 0 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    para kimin umurunda mühim olan galip gelmek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:15:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.