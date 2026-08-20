Galatasaray\'a İlk Rus Futbolcu: Aleksey Batrakov

Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Rus futbolcusu oldu.

Yeni sezon kadrosu çalışmaları kapsamında Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etti. Kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Aslan, 21 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray futbol takımında forma giyecek ilk Rus futbolcu olacak. 55. farklı ülkeden bir futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılarda Batrakov, kulübün 218. yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray, futbol takımına bugüne kadar en çok Brezilyalı futbolcuları transfer etti. Cimbom, geride kalan sezonlarda Brezilyalı 25 futbolcuyu kadrosuna kattı.