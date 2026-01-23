Galatasaray\'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai\'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı genç yetenek Christ Oulai, transfer gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği 19 yaşındaki futbolcu hakkında bu kez ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Christ Oulai'ye Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını doğruladı. Doğan, yapılan teklifin kulübün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

"BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO ÜSTÜ"

Ertuğrul Doğan, Oulai için yalnızca Galatasaray'dan değil, yurt içi ve yurt dışından da ilgi bulunduğunu belirterek, "Oulai için Trabzonspor'un beklediği rakamlar olursa oturur konuşuruz. Beklentimiz 40 milyon euro üstü" ifadelerini kullandı.

ABİSİNDEN NET MESAJ

Christ Oulai'nin abisi Charles Oulai, sosyal medya üzerinden transfer iddialarına ilişkin paylaşım yaptı. Charles Oulai, "Herkes Oulai'nin Trabzon'da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin" sözleriyle kardeşinin mevcut durumuna açıklık getirdi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor'un sezon başında Fransa 2. Lig'den 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Christ Oulai'nin bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu bu sezon 11 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Oulai'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.