Son şampiyon Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferine çevrilirken, Sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan kulübü Napoli'yle anlaşmaya vardı.
Haberde, Napoli'den çıkış maddesi 75 milyon euro olan Osimhen için sıkı pazarlıkların ardından 25 milyon euroluk bir indirime gidildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların 50 milyon euroluk bonservis ücretini İtalyan ekibine 4 yıl süre içinde taksitle ödeyeceği iddia edildi.
Sezonu çifte kupayla bitiren Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a Osimhen transferinde 25 milyon euroluk müjde - Son Dakika
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