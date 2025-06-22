Galatasaray\'a transferinde son durum? Guardiola\'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ismi uzun süredir Süper Lig devi Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

''HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM''

İlkay'ın Sarı-kırmızılılara olası transferiyle ilgili yorum yapan Guardiola, "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada olmazdı." dedi.

''İLKAY PLANLARIM ARASINDA''

Sözlerine devam eden Guardiola, "Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26-27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 51 maça çıkma başarısı gösteren 34 yaşındaki yıldız oyuncu 3 gol attı ve 7 asist yaptı.