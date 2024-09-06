Galatasaray'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı

Galatasaray\'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense\'de isyan çıkarttı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği futbolculardan birisi olan Fluminense forması giyen Jhon Arias, sarı-kırmızılılara transferine izin verilmeyince radikal bir karara imza attı. Arias, Brezilya ekibinin 2028 sonuna kadar sözleşme yenileme teklifini reddetti. Fluminense geçtiğimiz günlerde Cimbom'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

06.09.2024 21:30
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Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense forması giyen Jhon Arias, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferine izin verilmemesi sonrası çok konuşulacak bir karar aldı.

SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fluminense, Jhon Arias ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor ancak anlaşmazlıklar yaşanıyor.Habere göre; Arias, kulübün 2028 sonuna kadar sözleşmesini yenileme teklifini reddetti. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Jhon Arias, teklif edilen maaş artışına rağmen uzatma teklifini kabul etmedi. Bu karar, Fluminense'nin Galatasaray'ın teklifini reddetmesinin ardından, oyuncunun Avrupa futbolunda oynama hayallerinin suya düştüğü hassas bir dönemde geldi.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİLER

Öte yandan habere göre; Fluminense, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Kulübün ilk planı bu miktarı almak ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzden 20'sini elinde tutarak onun gidişine sadece yıl sonunda izin vermekti. Teklifin reddedilmesi, geçen yıldan beri Avrupa futbolunda oynama arzusunu dile getiren Arias'ı memnun etmedi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Jhon Arias'ın menajeri Gianfranco Petruzziello, başkan Mario Bittencourt'un daha önce imzalanan bir anlaşmaya uymadığını belirterek Fluminense yönetiminin tutumunu eleştirdi. Ona göre, Avrupa futbolundan gelen 10 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri kabul etme taahhüdü vardı ve son kararın oyuncu tarafından verilmesine izin veriliyordu. Menajer ESPN'e verdiği röportajda "Başkana saygım var ama anlaşmaya sadık kalmadı" dedi. Yaşanan kargaşaya rağmen Petruzziello, Arias'ın hala 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu için yenilemeyi reddetmenin acil bir etkisi olmadığının altını çizdi. "Şu anda sözleşmeyi değiştirmeye gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Tarık adamı yolda görsen tanımazsın adam 5saraya gelmek için can atıyo diyosun aldığınız adamlar Beşiktaşta fenerbahçede yedek olur yinede sen bilirsin 14 54 Yanıtla
    aykut demirezen: hangi tineri kullanıyorsan, artık bırak 2 1
  • Tarık yücel: Adam GS gelmek için can atıyor. ne mübarek takımsım.cimbommm... 41 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8 taş tan hiç bir oyuncu gs de 18 kişilik kadroda yer alamaz, 5 maçta hemen tuylendik sanmayın 30 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Milli maçları izliyorum 8 eziktas a itelenen hiçbir oyuncu milli değil immoblayzir şu dökük italya da bile yok rafadan Silva ve joo da yok 21 9 Yanıtla
    Hasan Vanlı: aynen 1 0
  • ferhat eser: talat Beşiktaş seni iyi inletmiş 5 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ARKADAŞLAR FARKINDAMISINIZ BU KUSDASLARDAN 8 EZİKTAS BJK LILER FENEVE HIC LAF EDEMIYORLAR, SALINCAKTAN ATARLAR BIZI DIYE KORKUYORLAR GALIBA 7 5 Yanıtla
  • Taner Barker: Ferhat benim oğlumsun... 8 3 Yanıtla
  • ramazan şen: Kaç senedir sesiniz çıkmıyordu bjk liler piyasaya çıkmaya başladı takım bu sene iyi ya 1 1 Yanıtla

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