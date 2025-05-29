Galatasaray'a veda eden Muslera'nın ağladığı anlar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a veda eden Muslera'nın ağladığı anlar

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Galatasaray\'a veda eden Muslera\'nın ağladığı anlar
29.05.2025 11:04
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Galatasaray\'a veda eden Muslera\'nın ağladığı anlar
Haber Videosu

Galatasaray'ın sevilen kalecisi Fernando Muslera, takıma veda etti. Veda anlarında duygusal anlar yaşayan Muslera'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı terleten başarılı kaleci, veda anında oldukça duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısı düzenledi. Muslera, basın toplantısında Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti.

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY"

Muslera "Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak" dedi.

"FUTBOLU BIRAKMIYORUM"

Duygusal anlar yaşayan ve sözlerine devam eden Muslera, "Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a veda eden Muslera'nın ağladığı anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    Vayyy be bir devrin sonu Efendiliğinle karakterinle türk futboluna ve kulübe verdiğin hizmetler ve başarılarla asla seni unutmayacağız kaptan 74 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Futbolcular arasında it olmayan çok azdır. Efendi bir insan bir fenerli olarak yolu açık olsun 59 3 Yanıtla
  • ghcvbnn:
    Futbolla çok ilgilenmesemde senin ne kadar adam ve insan olduğunu biliyorum. Besiktas taraftarıyım, futbolun çirkefliği yanında bataklık gülü gibisin. seviyoruz seni adam gibi adam 52 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yolun açık olsun kaptan 46 3 Yanıtla
  • Barış:
    ağlamadım desem yalan olur ağladım şimdi ne yapacağız sensiz bilmiyorum 30 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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