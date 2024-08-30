Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak.
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