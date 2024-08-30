Galatasaray Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika
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Galatasaray Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi

Galatasaray Adana Demirspor maçı için Adana\'ya geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi Adana'da taraftarlar karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verildi. Karşılaşma yarın saat 21.45'te başlayacak.

30.08.2024 21:48
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-kırmızı kafileyi burada taraftarlar karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victoe Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika

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