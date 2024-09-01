Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ederek deplasmandaki kazanma serisini 14 maça çıkardı

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Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle birlikte deplasmandaki kazanma serisini 14 maça çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı diğer deplasman maçında da Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Aslan'ın deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi oldu. - İSTANBUL