Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 1 - Galatasaray 5 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 1 - Galatasaray 5 (Maç Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'a 1-5 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler, Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim Bardakçı attı. Adana Demirspor'un tek golünü Andreaw Gravillion penaltıdan kaydetti. Tolga Kalender ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

01.09.2024 00:14
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- Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor : 1 - Galatasaray : 5 (Maç sonucu)

ADANA - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 1-5 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Ali Yavuz Kol'un pasında ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Bünyamin vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gelişen atağında Ali Yavuz topu ceza sahasına gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf sarı vuruşunda Muslera'yı geçemedi.

60. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselen Abdülkerim Bardakçı yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5

66. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda savunmanın eline çarpan topta hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Yusuf sarı vuruşunda Muslera'yı geçemedi.

79. dakikada Sağ kanattan atılan ara pasa yetişen Breyton Fogeu, ceza sahasının sağ çaprazında yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun Başına geçen Gravillion meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-5

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Mertens, arka direğe pasını aktardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Tolga Kalender'in Yusuf Demir'in kafasına yaptığı müdahale sebebiyle hakem Kadir Sağlam bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ve Tolga Kalender kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

Adana Demirspor: Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak (Breyton Fougeu dk. 46), Semih Güler, Gravillion, Jovan Manev, Tayfun Aydoğan (Salih Kavrazlı dk. 68), Maestro, Ali Yavuz Kol (Ozan Demirbağ dk. 72), Bünyamin Balat, Nabil Alioui (Tolga Kalender dk. 68), Abat Aymbetov (Yusuf Sarı dk. 51)

Yedekler: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Florent Shehu,

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan (Efe Akman dk. 82), Kerem Demirbay, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 71), Kerem Aktürkoğlu (Yunus Akgün dk 70), Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Yusuf Demir dk.82), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 25)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Ali Turap Bülbül

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Semih Güler (dk. 18 k.k), Barış Alper (dk. 31), Mertens (dk. 38), Abdülkerim Bardakçı (dk. 60) (Galatasaray), Andreaw Gravillion (dk. 78 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Tolga Kalender (dk. 90) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 1 - Galatasaray 5 (Maç Sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 1 - Galatasaray 5 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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