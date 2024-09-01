Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor\'u 5-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Abdülkerim Bardakcı attı. Adana Demirspor'un tek golünü Gravillon penaltıdan kaydetti. Tolga Kalender ise kırmızı kart gördü.

01.09.2024 00:17
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 46 Fougeu), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 68 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol (Dk. 73 Ozan Demirbağ), Alioui (Dk. 68 Tolga Kalender), Aymbetov (Dk. 51 Yusuf Sarı)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 81 Efe Akman), Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira (Dk. 70 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Yunus Akgün), Icardi (Dk. 25 Batshuayı)

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens, Dk. 60 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 79 Gravillon (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan, Dk. 50 Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 (Tolga Kalender) (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi

48. dakikada Aymbetov'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.

59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.

60. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.

77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Gravillon'un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

84. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada Tolga Kalender'in ceza sahası içinde Yusuf Demir'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Batshuayı'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi - Son Dakika

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