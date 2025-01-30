UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ı Hollanda'da sarı-kırmızılılar yalnız bırakmadı. Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde maç saatini beklemeye başladı. Ajax deplasmanında galip gelmesi durumunda Galatasaray diğer sonuçlara bakmadan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını ilk 8'de tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ajax Deplasmanında Taraftar Desteğiyle Maç Saatini Bekliyor - Son Dakika
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