Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazır

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, Alanyaspor'u yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta konuk edecek.