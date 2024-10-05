Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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