Galatasaray, Alanyaspor'u Ağırladı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızlı takım, RAMS Park'ta Akdeniz temsilcisini konuk etti.

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden sadece 1 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kaleci Günay Güvenç'i yedeğe çekerken cezası nedeniyle RFS müsabakasında görev yapamayan Muslera'yı 11'de oynattı.

Osimhen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakayı statta izledi.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Osimhen, Alanyaspor maçını locadan takip etti.

Kadın ve çocuğa şiddete tepki

Karşılaşma öncesi kadın ve çocuğa yönelik şiddete tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in öldürülmesine tepki göstererek, "Kadına ve çocuğa dokunma" pankartı açtı.

Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla da şiddet olaylarını kınadı.