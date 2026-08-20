Galatasaray, Aleksei Batrakov\'u Transfer Etti

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Aleksei Batrakov transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, genç futbolcunun kulübü FC Lokomotiv Moscow'a 25.000.000 Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %15'lik bölümü de Rus kulübüne verilecek.

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov'a, her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.