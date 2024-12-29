Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15
Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9
1. Periyot: 26-29
Devre: 48-55
3. Periyot: 56-76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 94-77 yenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77 yenerek galip geldi - Son Dakika
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