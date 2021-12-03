Galatasaray, Altay maçına hazır

Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

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