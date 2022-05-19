Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.05.2022 15:52
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktiksel maçla tamamlandı.

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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
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Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır Galatasaray ile Antalyaspor 52. randevuda Galatasaray ile Antalyaspor 52. randevuda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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