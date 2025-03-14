Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser olacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.30'da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser, AVAR'da da Kerem Ersoy görev alacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Antalyaspor Maçında VAR Belçikalı Hakim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?