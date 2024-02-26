Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR\'ı Özgür Yankaya oldu

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray- Antalyaspor müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu mücadelede VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Hakan Yemişken yer alacak. - İSTANBUL