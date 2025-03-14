Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Yendi

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-0
67. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Morata'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kenan topu oyun alanına geri çeldi.
90+1. dakikada Berkan'ın pasın ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta gitti.
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 77), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Mario Lemina dk. 68), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Roland Sallai dk. 68), Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 83), Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 68)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Amar Gerxhaliu dk. 46), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 46), Soner Dikmen (Braian Samudio dk. 83), Jakub Kaluzinski, Ramzi Safuri (Adolfo Gaich dk. 58), Sander van de Streek, Sam Larsson (Abdurrahim Dursun dk. 58)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Hasan Yakub İlçin, Mert Yılmaz, Deni Milosevic, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Victor Osimhen (dk. 30, 45+2 ve 52), Alvaro Morata (dk. 45 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Thalisson, Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Antalyaspor)
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