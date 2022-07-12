Sert müdahale nedeniyle çıkan tartışmada ikiliye takım arkadaşları müdahale ederek oyuncuları ayırdı. Basın mensupları, bu tartışmayı antrenmanın basına kapandığı sırada sahadan ayrılırken fark etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › SPOR Galatasaray antrenmanında tartışma yaşandı - Son Dakika

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