Galatasaray Antrenmanlarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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