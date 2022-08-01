Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!

Galatasaray, Fredrik Midtjsö'nün ardından bir orta saha daha transferi yapıyor. Sarı kırmızılı ekip sezonun en sansasyonel transferlerinden birine imza attırmak için girişimlere başladı.

TORREIRA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı. Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Arsenal'in 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray bu transfer için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

ARSENAL'A 31 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.