Galatasaray, Aston Villa maçı hazırlığına Kemerburgaz'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Aston Villa'yı ağırlayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Futbolcuların çift kale maç yaptığı antrenmanın ardından sarı-kırmızılı ekip, yarınki idmanla hazırlığını tamamlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarınki idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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