Galatasaray, Atletico Madrid\'in kalecisi Jan Oblak\'ın ablası Teja\'yı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP'si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

JAN OBLAK'IN ABLASI

Sarı-kırmızıların yeni transferi Teja Oblak, Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak'ın ablası oluyor. Galatasaray Futbol Takımı, bir dönem Jan Oblak'ı da transfer etmek istemişti.