Galatasaray Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
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Galatasaray Avrupa defterini kapattı

17.03.2022 23:01
Galatasaray Avrupa defterini kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini Nef Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Marcao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, maçın 37. dakikasında Pedri'nin golünü engel olamazken, takımlar soyunma odasına 1-1 berabere gitti.

Barcelona müsabakanın 50. dakikasında Aubameyang'ın attığı golle skoru 2-1 lehine çevirdi. Kalan sürede başka gol olmazken, konuk takım adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.

Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini Barcelona karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyonda daha önce oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.

Bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone ve Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, gruplara kaldı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom", doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik, grupta ise üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı.

Grup aşamasından itibaren ilk yarıda yediği ilk gol

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bu sezon grup aşamasından itibaren ilk kez bir maçın ilk yarısında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce 6'sı grup aşaması, biri de Barcelona ile oynanan ilk maç olmak üzere toplam 7 müsabakada rakiplerinin ilk yarıda gol atmasına izin vermemişti.

İkinci golde Pena'nın çabası yeterli olmadı

Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena, üst üste yaptığı kurtarışlara rağmen Barcelona'nın ikinci golüne engel olamadı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında gelişen atakta Pena, önce Busquets ardından da Pedri'nin yakın mesafeden çektiği şutları çıkardı. Ancak pozisyonun devamında kale önünde Aubameyang topu ağlara gönderdi.

Marcao'nun ilk golü

Barcelona karşısında Galatasaray'ın golünü atan Marcao, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü de geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemesinde Rangers ile oynanan maçta kaydetmişti.

Tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu

Karşılaşmanın sonlarına doğru tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre durdu.

Maçın 86. dakikasında Barcelona'nın doğu tribünü önünde kazandığı taç atışını Jordi Alba kullanmaya giderken, tribünlerden pet şu bardakları atıldı. Bu futbolcunun ikinci taç atışı hamlesinde de yine bulunduğu alana yabancı maddeler atılırken, hakem oyunu durdurdu.

Bu sırada Jordi Alba'nın topu tribüne atmasıyla iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hakem Barcelonalı oyuncuya sarı kart gösterirken, karşılaşmaya bir dakikalık aranın ardından devam edildi.

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Kaynak: AA

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