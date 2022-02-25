Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

25.02.2022 15:09
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yla eşleşti.

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yla eşleşti.

Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın yer aldığı gruptan üç galibiyet ve üç beraberlik alarak yenilgisiz çıkan Galatasaray, seri başı olduğu için ilk maçı 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

İkinci maç ise, 17 Mart'ta İstanbul'da.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'in bulunduğu grubu üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmesinde evinde 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-2 yenerek son 16 tutuna kalmıştı.

Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Turnuvanın finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri de bugün belli olacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Slavia Prag'a dün deplasmanda 3-2 yenildikten sonra elenmişti.

Sarı lacivertliler 17 Şubat'ta evindeki ilk maçı da 3-2 kaybetmişti.

Konferans Ligi'nin finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti
YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray, Barcelona, Marsilya, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti - Son Dakika

BBC

Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement