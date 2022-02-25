Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda dünya futbolunun devlerinden Barcelona'yla eşleşti.

Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya'nın yer aldığı gruptan üç galibiyet ve üç beraberlik alarak yenilgisiz çıkan Galatasaray, seri başı olduğu için ilk maçı 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

İkinci maç ise, 17 Mart'ta İstanbul'da.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'in bulunduğu grubu üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmesinde evinde 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-2 yenerek son 16 tutuna kalmıştı.

Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Turnuvanın finali 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri de bugün belli olacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Slavia Prag'a dün deplasmanda 3-2 yenildikten sonra elenmişti.

Sarı lacivertliler 17 Şubat'ta evindeki ilk maçı da 3-2 kaybetmişti.

Konferans Ligi'nin finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.