Galatasaray Avusturya'da Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray Avusturya'da Antrenman Yaptı

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Galatasaray, 2026-27 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-27 sezonu hazırlıklarına Avusturya'daki kampta yaptığı antrenmanla devam etti.

Windischgarsten bölgesindeki kampta sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Avusturya'da Antrenman Yaptı - Son Dakika

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