Galatasaray Avusturya'da Antrenman Yaptı
Galatasaray, 2026-27 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, 2026-27 sezonu hazırlıklarına Avusturya'daki kampta yaptığı antrenmanla devam etti.
Windischgarsten bölgesindeki kampta sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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